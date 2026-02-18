Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.85
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.24
П2
3.25
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.16
П2
1.28
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Радченко о ЦСКА: «Гонду показывает такую же игру, как в начале выступления за “Зенит”. Благодаря Рейсу, похоже, нашли решение проблемы в защите»

Дмитрий Радченко оценил готовность ЦСКА в преддверии старта весенней части сезона РПЛ.

Источник: Спортс"

— ЦСКА не отходит от своего стиля игры, но на зимнем турнире проблемы в защите без Дивеева действительно просматривались. Но я убежден, что они найдут решение, похоже, даже уже нашли с покупкой Рейса. Ну и армейцы традиционно сильны коллективом, который нацелен на победу.

— Как вам Баринов в составе ЦСКА?

— Может быть, на данный момент не так ярко, как в играх за «Локомотив». Потому что в «Локо» он был бесспорным лидером, о нем все говорили. А по его игре за новый клуб пока трудно делать какие-то выводы.

— А по игре Лусиано?

— Лусиано здорово вошел в игру ЦСКА, показывает такую игру, как показывал в начале выступления за «Зенит». Так что для армейцев это очевидное усиление атаки, — сказал бывший нападающий «Зенита» и «Спартака».