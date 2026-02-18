Руни о скандале с Винисиусом: «В МЛС действует очень эффективный протокол: если поступает обвинение в расизме, игрок должен быть немедленно удален. Расследование проводится после»

Футбол — это игра, которая приносит столько радости, любви и страсти по всему миру, а мы все равно получаем такие эпизоды. Игроки — якобы, мы должны говорить якобы, потому что не знаем, говорил он это или нет, — разбирательство еще предстоит, — но подобное по-прежнему происходит в футболе, и это очень грустно", — сказал Руни.