Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
2
:
Арсенал
2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Олимпиакос П
0
:
Байер
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Атлетико
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Интер
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Комо
1
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Вильярреал
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
Мяч попал в руку Эспозито перед тем, как он забил «Буде-Глимт». ВАР изучил момент, гол форварда «Интера» засчитали

Нападающий «Интера» Франческо Эспозито сравнял счет на 30-й минуте матча с «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов (1:1, первый тайм).

Источник: Спортс"

Итальянец добил отскочивший к нему мяч в ворота Никиты Хайкина. Перед этим мяч попал ему в руку.

ВАР выполнил проверку эпизода и не нашел нарушений. Гол был засчитан.

Изображение: кадр из трансляции.