Трент о жалобе Винисиуса на расизм: «Правильно сделал. “Реал” его поддерживает, я горжусь реакцией команды. Надеемся на расследование и торжество справедливости»

"Мы надеемся, что будет расследование и что справедливость в отношении игрока восторжествует.
Вини правильно отреагировал, правильно сделал, сообщив об этой ситуации. Это максимум, что может сделать игрок. Наша команда, клуб поддерживают его.
Винисиус сталкивался с таким прежде, он уже много раз был жертвой подобного. Этим вечером произошло нечто очень разочаровывающее, и он сделал все правильно.
Я горжусь командой и клубом, тем, как все отреагировали и поддержали Вини«, — сказал защитник “Реала”.