Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Арсенал
2
Все коэффициенты
П1
56.00
X
10.50
П2
1.09
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Брюгге
2
:
Атлетико
2
Все коэффициенты
П1
5.50
X
1.95
П2
3.06
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
3
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
10.50
П2
36.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Олимпиакос П
0
:
Байер
2
Все коэффициенты
П1
11.50
X
3.85
П2
1.42
Футбол. Италия
2-й тайм
Милан
1
:
Комо
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
1.55
П2
6.10
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

Трент о жалобе Винисиуса на расизм: «Правильно сделал. “Реал” его поддерживает, я горжусь реакцией команды. Надеемся на расследование и торжество справедливости»

Трент Александер-Арнолд поддержал решение Винисиуса Жуниора пожаловаться судье матча «Бенфика» — «Реал» (0:1) Франсуа Летексье на слова Джанлуки Престианни.

Источник: Спортс"

"Мы надеемся, что будет расследование и что справедливость в отношении игрока восторжествует.

Вини правильно отреагировал, правильно сделал, сообщив об этой ситуации. Это максимум, что может сделать игрок. Наша команда, клуб поддерживают его.

Винисиус сталкивался с таким прежде, он уже много раз был жертвой подобного. Этим вечером произошло нечто очень разочаровывающее, и он сделал все правильно.

Я горжусь командой и клубом, тем, как все отреагировали и поддержали Вини«, — сказал защитник “Реала”.