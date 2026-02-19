У Альвареса 12 голов в 18 матчах ЛЧ за «Атлетико». 0,67 гола за игру — лучший показатель в истории клуба в этом турнире

Аргентинский нападающий отличился в первом стыковом матче с «Брюгге» (2:0, второй тайм).
У Альвареса лучший показатель голов за игру (0,67) среди всех игроков «Атлетико» в истории выступлений клуба в этом турнире.
Хулиан Альварес забил 12 голов в 18 матчах Лиги чемпионов за «Атлетико» Мадрид.
Аргентинский нападающий отличился в первом стыковом матче с «Брюгге» (2:0, второй тайм).
У Альвареса лучший показатель голов за игру (0,67) среди всех игроков «Атлетико» в истории выступлений клуба в этом турнире.