«Марсель» возглавил экс-тренер «Ренна» Бейе. Контракт — до 2027 года

«Марсель» объявил о назначении нового главного тренера.

Источник: Спортс"

Этот пост занял Хабиб Бейе, ранее работавший в «Ренн». Он сменил Роберто Де Дзерби. Контракт 48-летнего специалиста с клубом рассчитан до 2027 года.

«Марсель» занимает 4-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 40 очков после 22 туров.