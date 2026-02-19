Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

Коллимор о конфликте Престианни с Винисиусом: «Следует запретить прикрывать рот рукой или футболкой. Если игрок не может общаться в рамках правил — надо наказывать»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор отреагировал на эпизод, в котором Джанлука Престианни оскорблял Винисиуса Жуниора.

Футболист «Бенфики» закрыл рот футболкой и назвал вингера «Реала» то ли обезьяной, то ли педиком.

"В профессиональном футболе следует запретить прикрывать рот рукой или футболкой. Если футболисты не могут общаться с партнерами или соперниками, оставаясь в рамках закона и духа игры, то их следует наказывать.

Никого не интересует, посылает ли один футболист другого, говорят ли соперники о том, что было принято паршивое решение, или о том, что они собираются встретиться в городе после матча. Но нельзя скрывать гомофобные, расистские, религиозные или любые другие высказывания.

Есть современная тенденция в равной степени как чрезмерно опекать великовозрастных мальчишек, так и скрывать все, что может кого-либо заинтересовать.

ФИФА, пора наказывать на уровне правил за попытку незаметно сказать то, чего говорить не надо. В туннеле, раздевалке, комнате отдыха на это достаточно времени", — написал Коллимор.