Сака про 2:2 с «Вулвс»: «Очень разочарован результатом, особенно тем, как “Арсенал” играл во 2-м тайме. Далеко от стандарта, который мы установили в сезоне»

Вингер «Арсенала» Букайо Сака высказался по итогам матча АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:2).

Источник: Спортс"

— Насколько сейчас напряженная атмосфера в раздевалке?

— Да, напряженная. Очень разочарован результатом, особенно тем, как мы играли во втором тайме. Далеко от того стандарта, который мы установили в этом сезоне.

Настало время проанализировать последние несколько игр и немедленно исправить ошибки, чтобы вернуться к победам, начать [новую] серию и набрать обороты, потому что сейчас мы немного потеряли этот импульс.

Нам нужно вернуться на свой уровень, делать правильно базовые вещи, и у нас достаточно качества в команде, чтобы выигрывать матчи, особенно в те игры, где мы в последнее время теряли очки.

Нам нужно это исправить, и сейчас мы сосредоточены только на этом, — сказал Букайо Сака.

