Сака про 2:2 с «Вулвс»: «Очень разочарован результатом, особенно тем, как “Арсенал” играл во 2-м тайме. Далеко от стандарта, который мы установили в сезоне»

— Насколько сейчас напряженная атмосфера в раздевалке?
— Да, напряженная. Очень разочарован результатом, особенно тем, как мы играли во втором тайме. Далеко от того стандарта, который мы установили в этом сезоне.
Настало время проанализировать последние несколько игр и немедленно исправить ошибки, чтобы вернуться к победам, начать [новую] серию и набрать обороты, потому что сейчас мы немного потеряли этот импульс.
Нам нужно вернуться на свой уровень, делать правильно базовые вещи, и у нас достаточно качества в команде, чтобы выигрывать матчи, особенно в те игры, где мы в последнее время теряли очки.
Нам нужно это исправить, и сейчас мы сосредоточены только на этом, — сказал Букайо Сака.
А что с «Арсеналом»? Тормознула худшая команда АПЛ — подарок для «Ман Сити».