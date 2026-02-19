Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты"

"Мы не можем допустить ошибку, считая выбывшей команду под руководством Жозе Моуринью при счете 0:1. Не знаю, кто бы так подумал, но точно не я.
Он начал готовиться к ответному матчу, как только они зашли в раздевалку, и это не тот результат, при котором можно расслабляться.
«Бенфика» — это не та команда, которая позволит нам сбавить обороты, если мы хотим их обыграть.
«Бернабеу» будет ждать «Бенфику», и наши болельщики снова будут на нашей стороне, станут решающим фактором.
Если мы хотим выбить «Бенфику», нас ждут еще 90 минут очень хорошего футбола, такого же, как в первом матче", — сказал Альваро Арбелоа.