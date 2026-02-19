Венсан Компани: «Гвардиола — лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»

На вопрос о том, чему научился у Гвардиолы, Компани ответил: «Дело не столько в тактике. Дело в менталитете, в желании всегда побеждать во всем, в том, чтобы рассматривать каждый матч как важный, не делая различий между игрой против главного соперника и игрой против команды из второго дивизиона».