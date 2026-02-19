Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть — играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит"

«Мы должны были выиграть этот матч, поскольку играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли “Комо” (3:1).
Мы больше владели мячом, хотя в первом тайме нам следовало быть более решительными перед воротами.
Мы пропустили гол, но продолжали атаковать и должны были действовать более настойчивыми при подачах.
Впереди еще много игр. Серия А становится очень сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит, а кто проиграет. Мы можем только стараться изо всех сил, постараемся выиграть следующую игру, а потом посмотрим, что получится. Мы хотим продолжать подниматься в таблице", — сказал Рафаэл Леау.