Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.58
П2
4.10
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.21
П2
2.91
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.35
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.36
X
3.50
П2
1.91
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.29
П2
2.72
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.27
П2
3.36
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.67
X
3.83
П2
1.97
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.22
П2
5.40

Экс-девушка Роналду Аткинсон: «Когда мы расстались, мне предлагали огромные деньги за то, чтобы я дурно о нем отзывалась. Но ничего плохого сказать о Криштиану я не могла»

Бывшая девушка Криштиану Роналду Джемма Аткинсон заявила, что ей были готовы заплатить за то, чтобы она опорочила имя своего экс-партнера.

Источник: Спортс"

«Когда мы расстались, мне предлагали огромные деньги за то, чтобы я плохо отзывалась о нем. Но я не хотела это делать, потому что не могла сказать о нем ничего плохого, поэтому не вижу причин говорить о нем плохо», — сказала Аткинсон, чьи отношения с Роналду завершились в 2007-м, в эфире радио Key 103.