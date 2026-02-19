«Когда мы расстались, мне предлагали огромные деньги за то, чтобы я плохо отзывалась о нем. Но я не хотела это делать, потому что не могла сказать о нем ничего плохого, поэтому не вижу причин говорить о нем плохо», — сказала Аткинсон, чьи отношения с Роналду завершились в 2007-м, в эфире радио Key 103.
Экс-девушка Роналду Аткинсон: «Когда мы расстались, мне предлагали огромные деньги за то, чтобы я дурно о нем отзывалась. Но ничего плохого сказать о Криштиану я не могла»
Бывшая девушка Криштиану Роналду Джемма Аткинсон заявила, что ей были готовы заплатить за то, чтобы она опорочила имя своего экс-партнера.