Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лудогорец
1
:
Ференцварош
1
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.75
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Панатинаикос
0
:
Виктория Пл
1
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.65
П2
1.83
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Селтик
1
:
Штутгарт
2
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.40
П2
2.24
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лилль
0
:
Црвена Звезда
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.55
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Генк
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Болонья
1
П1
X
П2

Сака стал 5-м в списке самых высокооплачиваемых игроков АПЛ, продлив контракт с «Арсеналом». Вингер будет получать 300 000 фунтов в неделю — на 225 000 меньше лидирующего Холанда

Букайо Сака вышел на пятое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ.

Вингер продлил контракт с «Арсеналом» до 2031 года и будет получать 300 000 фунтов в неделю.

Газета Daily Mail составила десятку игроков лиги с самыми высокими зарплатами на основе данных «независимых источников».

В список попали:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 525 000 фунтов в неделю.

2. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 400 000 фунтов.

3−4. Каземиро («Манчестер Юнайтед») — 350 000 фунтов.

3−4. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 350 000 фунтов.

5−6. Букайо Сака («Арсенал») — 300 000 фунтов.

5−6. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 300 000 фунтов.

7. Омар Мармуш («Манчестер Сити») — 295 000 фунтов.

8−9. Александер Исак («Ливерпуль») — 280 000 фунтов.

8−9. Кай Хавертц («Арсенал») — 280 000 фунтов.

10. Габриэл Жезус («Арсенал») — 265 000 фунтов.