Сака стал 5-м в списке самых высокооплачиваемых игроков АПЛ, продлив контракт с «Арсеналом». Вингер будет получать 300 000 фунтов в неделю — на 225 000 меньше лидирующего Холанда

Вингер продлил контракт с «Арсеналом» до 2031 года и будет получать 300 000 фунтов в неделю.
Газета Daily Mail составила десятку игроков лиги с самыми высокими зарплатами на основе данных «независимых источников».
В список попали:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 525 000 фунтов в неделю.
2. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 400 000 фунтов.
3−4. Каземиро («Манчестер Юнайтед») — 350 000 фунтов.
3−4. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 350 000 фунтов.
5−6. Букайо Сака («Арсенал») — 300 000 фунтов.
5−6. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 300 000 фунтов.
7. Омар Мармуш («Манчестер Сити») — 295 000 фунтов.
8−9. Александер Исак («Ливерпуль») — 280 000 фунтов.
8−9. Кай Хавертц («Арсенал») — 280 000 фунтов.
10. Габриэл Жезус («Арсенал») — 265 000 фунтов.