«Тоттенхэм» потеряет ключевого спонсора вне зависимости от сохранения места в АПЛ. Победа в ЛЕ встречена с неодобрением (The Telegraph)

В конце прошлого года многолетний коммерческий партнер «шпор» уже уведомил клуб о прекращении сотрудничества летом независимо от того, останется ли «Тоттенхэм» в Премьер-лиге. Такое же решение могут принять и некоторые другие спонсоры, сообщает The Telegraph.
После 26 туров лондонцы занимают в текущем розыгрыше АПЛ 16-е место, находясь в 5 очках от зоны вылета.
Несмотря на то, что победа в Лиге Европы-2025 принесла «Тоттенхэму» первый за 17 лет трофей и квалификацию в Лигу чемпионов, решение пожертвовать, по сути, Премьер-лигой (в прошлом сезоне «шпоры» заняли 17-е место) в целом было встречено спонсорами с неодобрением.
«Клуб не дал никаких объяснений и не признал проблему с результатами на внутренней арене. Вместо этого его риторика была сосредоточена на Лиге Европы — турнире, успехов в котором глобальные спонсоры от так называемого “элитного клуба” не ждут», — сказал источник The Telegraph.
