Энрике о «Зените»: «Семак повторяет нам, что единственная цель — стать первыми. Держим в голове матч с “Балтикой”, важно стартовать весной с победы»

— Не только я, но и все мы держим в голове этот матч. Очень важно стартовать весной с победы. Могу сказать, что на третьем сборе очень много работы ведется в том числе с учетом того, каким будет наш первый соперник. Работаем с тем прицелом, чтобы стартовать с победы, — сказал Энрике.