Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
2
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Генк
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Болонья
1
П1
X
П2

Энрике о «Зените»: «Семак повторяет нам, что единственная цель — стать первыми. Держим в голове матч с “Балтикой”, важно стартовать весной с победы»

Вингер «Зенита» Луис Энрике высказался в преддверии матча РПЛ с «Балтикой», который пройдет 27 февраля.

Источник: Спортс"

После 18 туров петербургский клуб занимает в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.

— Как чувствуете себя в середине третьего сбора?

— Сборы в целом идут отлично — интенсивные тренировки, готовимся к возобновлению сезона. Тренер [Семак] повторяет нам, что самая важная и единственная цель — стать первыми. Поэтому каждый из нас на тренировках выдает свой максимум, чтобы одержать победу во всех оставшихся матчах и стать лучшей командой страны. Так что все понимают важность тренировочного процесса и работают по полной.

— Как оцените свою готовность по итогам недавнего матча с «Краснодаром»?

— Мне кажется, мы провели качественный матч, показали хороший уровень игры. Все выложились, показали на что способны и заслуженно победили. Кроме того, встреча стала хорошей подготовительной работой. Безусловно, еще есть в чем прибавлять, но для этого и время еще есть.

— Уже думаете непосредственно об игре с «Балтикой» на «Газпром Арене», или еще рано?

— Не только я, но и все мы держим в голове этот матч. Очень важно стартовать весной с победы. Могу сказать, что на третьем сборе очень много работы ведется в том числе с учетом того, каким будет наш первый соперник. Работаем с тем прицелом, чтобы стартовать с победы, — сказал Энрике.