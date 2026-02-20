Ричмонд
Максим Глушенков: «Обмен Гонду на Дивеева — в пользу “Зенита”. Мы взяли основного игрока, а отдали — неосновного»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оценил обмен форварда Лусиано Гонду на защитника Игоря Дивеева между петербургским клубом и ЦСКА.

Источник: Спортс"

— Назовите четырех лучших игрока РПЛ за последние пять лет.

— Кордоба, Батраков, Кисляк и Мостовой Андрей.

— В чью пользу обмен Дивеева на Гонду?

— В нашу.

— Почему?

— Мы взяли основного игрока, а отдали — неосновного.

— Гонду сильный?

— Он не играл, а Соболев играл. За последний год в «Зените» по системе «гол+пас» в тройке я, Мостовой и Соболев, — сказал Глушенков.

