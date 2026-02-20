Максим Глушенков: «Обмен Гонду на Дивеева — в пользу “Зенита”. Мы взяли основного игрока, а отдали — неосновного»

Узнать больше по теме

Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста

Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.