Максим Глушенков: «Обмен Гонду на Дивеева — в пользу “Зенита”. Мы взяли основного игрока, а отдали — неосновного»

— Назовите четырех лучших игрока РПЛ за последние пять лет.
— Кордоба, Батраков, Кисляк и Мостовой Андрей.
— В чью пользу обмен Дивеева на Гонду?
— В нашу.
— Почему?
— Мы взяли основного игрока, а отдали — неосновного.
— Гонду сильный?
— Он не играл, а Соболев играл. За последний год в «Зените» по системе «гол+пас» в тройке я, Мостовой и Соболев, — сказал Глушенков.
