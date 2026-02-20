Ричмонд
Гари Линекер: «Арсенал» выиграет чемпионат. Не уверен, что «Ман Сити» достаточно стабилен, чтобы их догнать"

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер верит, что «Арсенал» станет чемпионом.

Источник: Спортс"

«Арсеналу» просто нужно проявить характер? Понимаю, что это легче сказать, чем сделать, но им стоит собраться и играть немного агрессивнее.

Нужно чаще действовать первым номером, особенно когда выходишь вперед. Возможно, это просто вопрос психологии? Небольшой спад по ходу сезона, через который проходит любая команда?

Лично я все еще думаю, что они в итоге выиграют чемпионат, но, возможно, это как раз та встряска, которая им сейчас необходима, чтобы все исправить. «Манчестер Сити» уже всего в пяти очках позади, при этом у них есть матч в запасе.

Главный вопрос — способен ли «Сити» снова быть настолько стабильно великолепным, как в годы четырех подряд чемпионств, когда после Рождества они практически выигрывали каждый матч и казалось, что очки они просто не теряют. Я не уверен, что нынешний «Манчестер Сити» находится на таком уровне или сможет быть достаточно стабильным, чтобы догнать «Арсенал», — сказал Линекер.