Гендиректор «Балтики» об отступных в контракте Талалаева: «Это серьезная сумма относительно любого тренера РПЛ»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о сумме отступных в контракте тренера Андрея Талалаева.

Источник: Спортс"

— Как вы реагировали на многочисленные слухи вокруг Талаева насчет топ-клубов? Вас это напрягало?

— Нет, потому что я знал, что на данный момент это только слухи. Мы с Андреем Викторовичем, и он тоже в интервью об этом говорил, постоянно на связи, обсуждаем все насущные вопросы. Я уверен: если бы ему поступило конкретное предложение, я узнал бы от него об этом первым.

— Юридически клуб защищен от внезапной потери главного тренера? В контракте прописаны какие-то условия расторжения?

— В нашем клубе достаточно серьезная и опытная юридическая служба. Поверьте, все возможные риски такого рода у нас учтены.

— Понятно, что это конфиденциальная информация, но сумма компенсации весомая?

— Это серьезная сумма относительно любого тренера РПЛ, — рассказал Измайлов.