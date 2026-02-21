«Дуран выиграет “Зениту” титул. Глубоко убежден. У него есть мотивация поехать на чемпионат мира». Гасилин о форварде

— Этой зимой «Зенит» приобрел одного россиянина и двух легионеров. Отпустил четырех иностранцев. Это подготовка к возможному ужесточению лимита?
— Думаю, «Зенит» все просчитал.
Давайте скажем, что Игорь Дивеев под лимит идеально развязывает руки Сергею Богдановичу (Семаку — Спортс«“) в нынешних реалиях, чтобы креативить в впереди.
Я вообще считаю, что Дуран выиграет титул «Зениту». Я глубоко убежден. Я видел этого игрока.
Дай Бог все будет нормально даже с его шальным характером. У него есть мотивация поехать на чемпионат мира. Мне кажется, что Джон Дуран принесет большую пользу, — сказал Алексей Гасилин.