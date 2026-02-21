Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.40
П2
7.80
Футбол. Италия
17:00
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.44
П2
3.70
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.25
П2
18.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.82
П2
2.09
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.35
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.48
П2
3.50
Футбол. Англия
18:00
Астон Вилла
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.76
П2
4.40
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.47
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.45
П2
12.75
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.59
П2
4.30
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.33
П2
4.34
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2

Деклан Райс: «Титул АПЛ не достанется “Арсеналу” просто так — мы должны его выиграть, заслужить. После “Вулвс” серьезно поговорили — готовы снова бороться»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс заявил о том, что команда провела разговор после матча АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:2).

Источник: Спортс"

Лондонцы возглавляют таблицу чемпионата, опережая «Манчестер Сити» на пять очков, но у «горожан» есть игра в запасе.

"Чемпионский титул не достанется нам просто так. Мы должны сами его выиграть, его нужно заслужить и быть готовыми ко всему, что нам противостоит.

После матча с «Вулверхэмптоном» мы серьезно поговорили друг с другом, понимая, что подвели себя и болельщиков, находясь в хорошем положении.

Упущенная победа — это не тот уровень, который мы установили для себя в этом сезоне. Мы провели командное собрание и готовы снова бороться", — сказал Деклан Райс.