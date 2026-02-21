Пол Мерсон: «Не удивлюсь, если “Арсенал” не победит “Тоттенхэм”. Мадуэке играет очень прямолинейно. Нони может сделать что-то потрясающее, а в следующем эпизоде ты думаешь: “Зачем он э

Нони Мадуэке также вышел в стартовом составе против «Вулверхэмптона» — его игра очень нестабильна. Он может сделать что-то потрясающее, а в следующем эпизоде ты думаешь: «Зачем он это сделал?». Мадуэке играет очень прямолинейно, ему нужно чередовать манеру игры. Нельзя быть прямолинейным все время. Тем не менее в этом сезоне он показал себя лучше, чем я ожидал.