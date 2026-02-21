Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.40
П2
7.70
Футбол. Италия
17:00
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.45
П2
3.70
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
17.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.82
П2
2.09
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.35
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.48
П2
3.50
Футбол. Англия
18:00
Астон Вилла
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.76
П2
4.40
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.70
П2
3.47
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.48
П2
12.75
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.56
П2
4.30
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.33
П2
4.38
Футбол. Италия
20:00
Лечче
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.70
X
4.38
П2
1.48
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2

Пол Мерсон: «Не удивлюсь, если “Арсенал” не победит “Тоттенхэм”. Мадуэке играет очень прямолинейно. Нони может сделать что-то потрясающее, а в следующем эпизоде ты думаешь: “Зачем он э

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон предположил, что «канониры» со счетом 1:0 обыграют «Тоттенхэм» в матче АПЛ, который пройдет 22 февраля.

Источник: Спортс"

«Не знаю, что произойдет в этой игре! Думал, никогда этого не скажу, но что есть, то есть. “Арсенал” провел один из худших матчей за историю противостояний с “Вулверхэмптоном”. Игра была бессистемной, команда так и не показала себя во всей красе.

У «Тоттенхэма» новый главный тренер, и они имею полную свободу действий в дерби. Если «Тоттенхэм» проиграет — никому нет дела. Давление испытывает «Арсенал», и если «Ньюкасл» проиграет «Манчестер Сити», это только усилит его.

Мне кажется странным, что Эберечи Эзе не вышел в стартовом составе на позиции «десятки» против «Вулверхэмптона». Его покупали именно для этого. Тогда почему он не начал игру в стартовом составе? Микель Артета использовал Букайо Сака на позиции «десятки». Он не подходит для этой позиции, потому что он вингер.

Нони Мадуэке также вышел в стартовом составе против «Вулверхэмптона» — его игра очень нестабильна. Он может сделать что-то потрясающее, а в следующем эпизоде ты думаешь: «Зачем он это сделал?». Мадуэке играет очень прямолинейно, ему нужно чередовать манеру игры. Нельзя быть прямолинейным все время. Тем не менее в этом сезоне он показал себя лучше, чем я ожидал.

Не удивлюсь, если Сака перейдет на фланг, а Эзе заменит Мадуэке в этом матче. На мой взгляд, Эзе должен играть на позиции «десятки» против «Тоттенхэма». Он хорош в ограниченном пространстве и лучше Сака на этой позиции. Я ожидаю победы «Арсенала», но не удивлюсь, если они ее не одержат", — написал Пол Мерсон.