Лиэм Росеньор: «Увел бы команду с поля, если бы ничего не сделали с расизмом в адрес моего игрока. Все понимают, что дискриминация — это неправильно. Когда же все изменится?»

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор поделился мыслями о расизме на фоне ситуации с вингером «Реала» Винисиусом.

Источник: Спортс"

"Расизм — это суждение, которое вы выносите, не имея информации об этом человеке. Не буду выносить суждения, пока не узнаю всех фактов. Если бы я услышал расизме [в адрес своего игрока], и ничего бы с этим не было сделано, я бы увел свою команду с поля.

Мне очень повезло. У меня смешанное происхождение. Мой отец — темнокожий, моя мать — белая. В своей жизни я понял, что все люди примерно одинаковы. Мы должны найти способ осознать это и не создавать еще больше разногласий, основанных на множестве факторов, а не только на расовой принадлежности.

Я сам подвергался расистским оскорблениям. Знаю людей, которые подвергались расистским оскорблениям. Думаю, теперь все понимают, что это неправильно. Все понимают, что это неправильно. Когда же все изменится?

Думаю, на многих людей влияет то, что они видят в СМИ, то, что видят в социальных сетях, то, какие суждения выносят другие люди о других. Сейчас так много разногласий. Это неправильно.

Если кого-то признают виновным, то должны быть суровые последствия. Опять же это зависит от контекста ситуации", — сказал Лиэм Росеньор.