«Бавария» — «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало — в 17:30 по московскому времени. Okko покажет игру в прямом эфире.
Таблица Чемпионата Германии.
Статистика Чемпионата Германии.
«Бавария» сыграет против «Айнтрахта» в матче 23-го тура Бундеслиги.
