Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.40
П2
7.70
Футбол. Италия
17:00
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.45
П2
3.70
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
17.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.82
П2
2.09
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.35
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.48
П2
3.50
Футбол. Англия
18:00
Астон Вилла
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.76
П2
4.40
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.70
П2
3.47
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.48
П2
12.75
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.56
П2
4.30
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.33
П2
4.38
Футбол. Италия
20:00
Лечче
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.70
X
4.38
П2
1.48
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2

Джейми Каррагер: «Если “Тоттенхэм” вылетит в Чемпионшип, это будет самым шокирующим спадом в эпоху АПЛ. Команда находится на грани катастрофы»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о возможности вылета «Тоттенхэма» в Чемпионшип по итогам этого сезона АПЛ.

Источник: Спортс"

На данный момент «шпоры» находятся на 16-м месте в таблице чемпионата, набрав 29 очков в 26 матчах.

«Часто говорят, что клуб слишком большой или слишком хорош, чтобы вылететь из лиги. Но никто не делает подобных заявлений в отношении “Тоттенхэма”.

Опасения, которые привели к завершению неудачной работы Томаса Франка, вполне оправданы.

Наблюдая за игрой «Тоттенхэма» и сравнивая его нынешнюю форму с занимающим третье место с конца «Вест Хэмом» — командой, которая недавно одержала победу на стадионе «Тоттенхэма», — можно предположить, что «шпоры» находятся на грани катастрофы.

Если они вылетят в Чемпионшип, это будет самым шокирующим спадом в эпоху АПЛ и самым позорным для клуба такого уровня и масштаба со времен гола Дениса Лоу пяткой за «Манчестер Сити», который отправил «Манчестер Юнайтед» в Второй дивизион в 1974 году.

Анализируя уровень состава, который Игор Тудор впервые выставит на поле в предстоящем матче с «Арсеналом», масштаб задачи становится очевидным.

Опасения вызывает затянувшийся спад при двух его предшественниках и то, как скоро это удастся исправить. В «Тоттенхэме» не избежать тени ужасного «слова на букву В». Вылет из лиги вполне возможен", — написал Джейми Каррагер.