Джейми Каррагер: «Если “Тоттенхэм” вылетит в Чемпионшип, это будет самым шокирующим спадом в эпоху АПЛ. Команда находится на грани катастрофы»

Если они вылетят в Чемпионшип, это будет самым шокирующим спадом в эпоху АПЛ и самым позорным для клуба такого уровня и масштаба со времен гола Дениса Лоу пяткой за «Манчестер Сити», который отправил «Манчестер Юнайтед» в Второй дивизион в 1974 году.