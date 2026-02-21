Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.38
П2
7.60
Футбол. Италия
17:00
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.45
П2
3.71
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.25
П2
19.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.82
П2
2.09
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.35
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.48
П2
3.50
Футбол. Англия
18:00
Астон Вилла
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.78
П2
4.40
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.69
П2
3.47
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.48
П2
12.75
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.56
П2
4.30
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.36
П2
4.40
Футбол. Италия
20:00
Лечче
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.40
X
4.40
П2
1.48
Футбол. Англия
20:30
Вест Хэм
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.70
П2
2.58
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.03
П2
3.28
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.04
X
4.17
П2
1.66
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2

Кафанов о розыгрышах от ворот: «Футбол требует использовать вратаря в роли центрального защитника. Карпин просил только одного — улучшить качество передач ногами»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением на тему коротких розыгрышей мяча от ворот.

Источник: Спортс"

— Вы являетесь апологетом розыгрыша от ворот через короткую передачу. Еще не разочаровались?

— Нет, только с каждым годом все больше убеждаюсь, что современный футбол требует использовать вратаря в роли центрального защитника в начале атаки.

Попросту говоря, вратарь — это одиннадцатый полевой игрок. И если вспомнить старый дворовый футбол, вратарь — гоняла.

Скажу больше, что всех наших российских вратарей, которых приглашали в зарубежные клубы в последние годы, брали в первую очередь из-за того, что они хорошо играют ногами и подходят под современный стиль вратаря в Европе.

— Как быть, если тренер настаивает на такой игре, а опытный голкипер против?

— Как показывает практика, уровень игры вратаря ногами можно развивать и поднять до необходимого уровня, если много над этим работать.

Такую точку зрения высказывают главные тренеры европейских команд. Сам же на своем примере это тоже могу подтвердить.

Если говорить о том, как мы работали над этим с Валерием Карпиным последние восемь лет в «Ростове» и сборной России, то Валерий Георгиевич просил от меня только одного — улучшить качество передач ногами нашими голкиперами.

В каком направлении развивать атаки — это оставалось прерогативой нашего главного тренера.

— Что скажете о так называемом Pivot — вратаре в статусе плеймейкера при определенных ситуациях?

— В любом случае футбол движется в том направлении, что вратарь — это уже одиннадцатый полевой игрок. При розыгрыше становится центральным защитником, который начинает атаку.

Схема в этот момент становится 3−5−3, а в центре поля появляется дополнительная единица. Задача вратаря состоит в том, чтобы с его помощью найти этого лишнего игрока в центре поля.

По статистике европейских чемпионатов прошлого сезона, современный голкипер не просто делает много передач ногами. Вратари больше многих других полевых игроков проводят времени с мячом на поле.

Именно по количеству владения мячом ногами вратари находятся в лидерах среди полевых игроков. Мяч в ногах у современного голкипера в течение матча находится довольно долго, — сказал Виталий Кафанов.

