Гвардиола про 2:1 с «Ньюкаслом»: «Очень важная победа. Соперник потрясающий, но “Сити” провел невероятную игру»

«Очень важная победа. “Ньюкасл” — потрясающая команда, учитывая ее физические данные и скорость в атаке, которую дают Гордон, Эланга, Барнс и остальные. Против нее очень сложно, но мы провели невероятную игру.
Сегодня мы победили. Мы сыграли вничью с «Тоттенхэмом» не так давно. Идем шаг за шагом.
70% наших футболистов никогда не играли в подобной ситуации. Мы знаем, что такая поддержка будет в каждом оставшемся матче, особенно дома за пять туров до конца. Сегодня была лучшая поддержка в этом сезоне.
«Ньюкасл» очень агрессивно опекает игроков, играет очень быстро. Поначалу было по-настоящему тяжело, тем более в Лиге чемпионов они выиграли первый тайм 5:0. После прихода саудовцев и Эдди Хау это невероятная команда«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.