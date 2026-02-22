Ричмонд
«Челси» поддержал Фофана: «Клуб с возмущением и отвращением отнесся к гнусным расистским оскорблениям в адрес Уэсли в интернете. Примем самые строгие меры»

«Челси» выпустил заявление по поводу расизма, с которым столкнулся Уэсли Фофана после игры с «Бернли» (1:1).

«Футбольный клуб “Челси” с возмущением и отвращением отнесся к гнусным расистским оскорблениям в адрес Уэсли Фофана в интернете. Расистские оскорбления, которым подвергся Уэс после сегодняшнего матча Премьер-лиги против “Бернли”, являются отвратительными и недопустимыми.

Такое поведение совершенно неприемлемо и противоречит ценностям футбола и всему, что мы отстаиваем как клуб. Расизму нет места в футболе.

Мы безоговорочно поддерживаем Уэса. У него есть наша полная поддержка, как и у всех наших игроков, которые слишком часто вынуждены терпеть эту ненависть просто за то, что выполняют свою работу. Мы будем работать с соответствующими органами и платформами над выявлением виновных и примем самые строгие меры", — говорится в сообщении.