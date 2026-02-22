Симеоне о 4-м месте «Атлетико»: «Стараемся не сбавлять темп, чтобы финишировать как можно выше»

После 25 матчей мадридцы занимают в таблице 4-е место.
"Было много позитивных моментов. Мы пропустили первыми, но это не расстроило команду — мы продолжали искать ту игру, что хотели. Мы контролировали ход игры на протяжении всего матча. В целом игра команды дала нам возможность показать то, что мы хотели. Это была важная, необходимая победа, тем более в рамках чемпионата — отличная командная работа.
Мы хорошо выступаем в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Мы далеки от вершины таблицы, но стараемся не сбавлять темп, чтобы финишировать как можно выше. Я очень доволен тем, как сейчас играет команда", — сказал Симеоне.