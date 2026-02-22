Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Дженоа
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.07
П2
3.55
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.46
X
2.87
П2
3.51
Футбол. Италия
17:00
Аталанта
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.08
П2
2.96
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.89
П2
4.93
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.08
X
3.96
П2
1.85
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.25
П2
2.71
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.43
П2
2.44
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.51
П2
4.05
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.00
П2
21.00
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.43
X
3.57
П2
1.87
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.31
П2
3.10
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.57
П2
3.45
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.31
П2
1.55
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.18
П2
2.74
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.37
П2
9.50
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.50
П2
4.50
Футбол. Германия
21:30
Хайденхайм
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.22
П2
1.72
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
4
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Интер
2
П1
X
П2

Роналду о будущем: «Мы с Саудовской Аравией одно целое. Хочу остаться здесь»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что намерен остаться в Саудовской Аравии.

Контракт 41-летнего португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

"Мы с Саудовской Аравией одно целое. Хочу остаться здесь. Эта страна приняла меня, а также мою семью и друзей. Я счастлив здесь, хочу и дальше здесь играть, — сказал Роналду.