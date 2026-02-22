Роналду о будущем: «Мы с Саудовской Аравией одно целое. Хочу остаться здесь»

Контракт 41-летнего португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
"Мы с Саудовской Аравией одно целое. Хочу остаться здесь. Эта страна приняла меня, а также мою семью и друзей. Я счастлив здесь, хочу и дальше здесь играть, — сказал Роналду.
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что намерен остаться в Саудовской Аравии.
