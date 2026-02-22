Ричмонд
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
2
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.34
X
2.88
П2
3.76
Футбол. Италия
17:00
Аталанта
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.07
П2
3.20
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.85
П2
4.69
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.85
П2
1.91
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.22
П2
2.73
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.44
П2
2.42
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.47
П2
3.85
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.50
П2
20.00
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.65
П2
1.84
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.20
П2
3.15
Футбол. Франция
19:15
Ницца
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.57
П2
3.45
Футбол. Англия
19:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
7.40
X
4.72
П2
1.48
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.21
П2
2.80
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.19
П2
9.00
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.56
П2
4.60
Футбол. Германия
21:30
Хайденхайм
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.58
X
4.32
П2
1.70
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.37
П2
10.50
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.62
П2
3.01
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.98
П2
4.88

МОК не накажет Инфантино за участие в Совете мира Трампа, пишут СМИ

The Athletic: МОК не накажет Инфантино за участие в Совете мира Трампа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Джанни Инфантино избежит наказания за участие в «Совете мира» президента США Дональда Трампа.

Трамп собрал в четверг в Вашингтоне на первое заседание учрежденного им «Совета мира» по Газе глав и представителей более 40 стран. Инфантино, являющийся членом МОК с 2020 года, находился в числе участников заседания. Глава МОК Кирсти Ковентри на брифинге МОК в пятницу сообщила, что не знала об участии Инфантино в «Совете мира» и что организация проверит действия чиновника на предмет соответствия Олимпийской хартии.

«МОК связался с ФИФА. Мы понимаем, что ФИФА через футбол оказывает поддержку комплексной инвестиционной программе спортивного восстановления в Газе, предоставляя спортивную инфраструктуру, образовательные программы и предложения высшего уровня по развитию. Это полностью соответствует роли международной спортивной федерации», — цитирует The Athletic слова представителя МОК.

