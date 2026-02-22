МОК не накажет Инфантино за участие в Совете мира Трампа, пишут СМИ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Джанни Инфантино избежит наказания за участие в «Совете мира» президента США Дональда Трампа.
Трамп собрал в четверг в Вашингтоне на первое заседание учрежденного им «Совета мира» по Газе глав и представителей более 40 стран. Инфантино, являющийся членом МОК с 2020 года, находился в числе участников заседания. Глава МОК Кирсти Ковентри на брифинге МОК в пятницу сообщила, что не знала об участии Инфантино в «Совете мира» и что организация проверит действия чиновника на предмет соответствия Олимпийской хартии.
«МОК связался с ФИФА. Мы понимаем, что ФИФА через футбол оказывает поддержку комплексной инвестиционной программе спортивного восстановления в Газе, предоставляя спортивную инфраструктуру, образовательные программы и предложения высшего уровня по развитию. Это полностью соответствует роли международной спортивной федерации», — цитирует The Athletic слова представителя МОК.