Артета о 4:1 с «Тоттенхэмом»: «Горжусь той инициативой и качеством, с которыми “Арсенал” подошел к игре. В этом и есть красота футбола. Дьокереш был великолепен»

"Очень рад, очень горжусь тем, как мы подошли к игре. Тем, с какой инициативой и качеством мы приехали сюда и выиграли матч именно так, как сделали это. В этом и есть красота футбола.
Если вспомнить игру с «Вулверхэмптоном», как мы вообще смогли тогда спасти ничью? Я был с ними каждый день и знаю, насколько сильно они этого хотят".
О дубле Виктора Дьокереша.
«Сегодня он был великолепен. Проблески этого мы видели каждую неделю, но сегодня, на мой взгляд, он был просто невероятен».
О дубле Эберечи Эзе.
«У него есть эта вера в себя, и я очень доволен им. Он действительно старается вписаться и адаптироваться к тому, чего мы от него хотим. Это Премьер-лига, здесь все решится только в самом конце, без сомнений. Десять матчей в Премьер-лиге — это еще очень длинный путь», — сказал Артета.