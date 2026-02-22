«Дьокереш заставит кое-кого изменить мнение о себе после матча с “Тоттенхэмом”. Теперь он будет чувствовать, что ему подвластно все». Экс-хавбек «Ливерпуля» Мерфи о форварде «Арсенала&raqu

Форвард «Арсенала» отметился дублем в этой встрече.
«Некоторые болельщики “Арсенала” разделились во мнениях [о Викторе Дьокереше]: одни поддерживают его, другие считают, что он не тот, кто нужен команде. После сегодняшнего выступления он точно заставит кое-кого изменить свое мнение.
Для игрока неважно, каких успехов ты добился раньше и что сделал прежде — если у тебя был неудачный отрезок или ты знаешь, что люди в тебе сомневаются, это все равно закрадывается в голову. Сегодняшний матч пойдет ему только на пользу. По его физике было видно, что он получает удовольствие от игры.
Теперь он будет чувствовать, что ему подвластно все. У него есть конкуренция за место в составе, но после такого выступления выбор для Артеты становится очевидным. Думаю, теперь мы можем увидеть от него хорошую серию матчей", — сказал Мерфи.