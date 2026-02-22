Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Рома
0
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.10
П2
12.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.45
П2
3.17
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
2
:
Штутгарт
2
Все коэффициенты
П1
5.60
X
2.75
П2
2.00
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.01
П2
5.01
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Лорьян
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Торино
0
П1
X
П2

«Дьокереш заставит кое-кого изменить мнение о себе после матча с “Тоттенхэмом”. Теперь он будет чувствовать, что ему подвластно все». Экс-хавбек «Ливерпуля» Мерфи о форварде «Арсенала&raqu

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи оценил выступление Виктора Дьокереша в матче с «Тоттенхэмом» (4:1) в АПЛ.

Источник: Спортс"

Форвард «Арсенала» отметился дублем в этой встрече.

«Некоторые болельщики “Арсенала” разделились во мнениях [о Викторе Дьокереше]: одни поддерживают его, другие считают, что он не тот, кто нужен команде. После сегодняшнего выступления он точно заставит кое-кого изменить свое мнение.

Для игрока неважно, каких успехов ты добился раньше и что сделал прежде — если у тебя был неудачный отрезок или ты знаешь, что люди в тебе сомневаются, это все равно закрадывается в голову. Сегодняшний матч пойдет ему только на пользу. По его физике было видно, что он получает удовольствие от игры.

Теперь он будет чувствовать, что ему подвластно все. У него есть конкуренция за место в составе, но после такого выступления выбор для Артеты становится очевидным. Думаю, теперь мы можем увидеть от него хорошую серию матчей", — сказал Мерфи.