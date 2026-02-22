Престианни оскорблен обвинениями в расизме со стороны Винисиуса. Форвард «Бенфики» извинился перед командой, но заявил, что не оскорблял бразильца (Record)

Во вторник «Реал» обыграл «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Матч останавливали после того, как Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой.
Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.
Как сообщает Record, перед тренировкой в воскресенье Престианни извинился перед партнерами по команде за проблемы, возникшие после скандала в матче с «Реалом». При этом аргентинец настаивает на том, что не оскорблял Винисиуса на расовой почве и оскорблен поведением вингера «Реала», поскольку обвинения бразильца негативно сказались на нем в профессиональном и социальном аспекте.
