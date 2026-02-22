Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Валенсия
1
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.60
П2
5.60
Футбол. Италия
1-й тайм
Рома
0
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.55
П2
12.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
1
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.40
П2
10.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
3
:
Штутгарт
3
Все коэффициенты
П1
18.00
X
1.23
П2
9.00
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Лорьян
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Торино
0
П1
X
П2

Престианни оскорблен обвинениями в расизме со стороны Винисиуса. Форвард «Бенфики» извинился перед командой, но заявил, что не оскорблял бразильца (Record)

Форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни оскорбило поведение вингера «Реала» Винисиуса во время матча Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Во вторник «Реал» обыграл «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Матч останавливали после того, как Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой.

Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Как сообщает Record, перед тренировкой в воскресенье Престианни извинился перед партнерами по команде за проблемы, возникшие после скандала в матче с «Реалом». При этом аргентинец настаивает на том, что не оскорблял Винисиуса на расовой почве и оскорблен поведением вингера «Реала», поскольку обвинения бразильца негативно сказались на нем в профессиональном и социальном аспекте.

«Обезьяна» или «педики»: что на самом деле сказали Винисиусу?

«Танцуй, Вини! Жги расистов!» Мир реагирует на расистский скандал.