Престианни оскорблен обвинениями в расизме со стороны Винисиуса. Форвард «Бенфики» извинился перед командой, но заявил, что не оскорблял бразильца (Record)

Как сообщает Record, перед тренировкой в воскресенье Престианни извинился перед партнерами по команде за проблемы, возникшие после скандала в матче с «Реалом». При этом аргентинец настаивает на том, что не оскорблял Винисиуса на расовой почве и оскорблен поведением вингера «Реала», поскольку обвинения бразильца негативно сказались на нем в профессиональном и социальном аспекте.