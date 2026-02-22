У Лофтус-Чика перелом альвеолярной кости. Хавбека «Милана» прооперируют, он пропустит несколько месяцев

На 8-й минуте матча 26-го тура Серии А голкипер «Пармы» Эдоардо Корви, выбивая мяч кулаком после подачи Алексиса Салемакерса в штрафную, задел Лофтус-Чика, отчего полузащитник «Милана» упал на газон — англичанин покинул поле на носилках, ему зафиксировали шею.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, со стадиона Лофтус-Чика увезли в больницу. У хавбека диагностировали перелом альвеолярной кости, в связи с чем его он будет прооперирован в ближайшее время. Ожидается, что восстановление футболиста займет несколько месяцев.