Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.20
П2
17.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
2
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
10.50
П2
83.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
2
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
1.22
X
4.80
П2
26.00
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Лорьян
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Торино
0
П1
X
П2

У Лофтус-Чика перелом альвеолярной кости. Хавбека «Милана» прооперируют, он пропустит несколько месяцев

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче с «Пармой» (0:1).

Источник: Спортс"

На 8-й минуте матча 26-го тура Серии А голкипер «Пармы» Эдоардо Корви, выбивая мяч кулаком после подачи Алексиса Салемакерса в штрафную, задел Лофтус-Чика, отчего полузащитник «Милана» упал на газон — англичанин покинул поле на носилках, ему зафиксировали шею.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, со стадиона Лофтус-Чика увезли в больницу. У хавбека диагностировали перелом альвеолярной кости, в связи с чем его он будет прооперирован в ближайшее время. Ожидается, что восстановление футболиста займет несколько месяцев.