Рыбус о «Спартаке»: «Карседо — испанец, он будет ставить красивый футбол. В этом сезоне за чемпионство уже не поборются, в следующем станут одними из фаворитов при удачных обстоятел

После 18 туров «Спартак» идет на 6-м месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.
«Спартак» всегда был активен на трансферном рынке. Странно видеть такое затишье в этот раз. Карседо — испанец, он будет ставить «Спартаку» красивый футбол.
Матч с «Сочи» покажет, на что способна команда. После него уже можно будет делать выводы о будущем «Спартака». Но в этом сезоне клуб уже не будет бороться за чемпионство. В лучшем случае он будет претендовать на медали. А в следующем сезоне при удачных обстоятельствах он станет одним из фаворитов на победу в РПЛ", — сказал Рыбус.