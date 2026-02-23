Трансфер Кейна в «Барсу» нереалистичен. Форвард открыт к продлению контракта с «Баварией» (Флориан Плеттенберг)

«Новые слухи, связывающие Харри Кейна с “Барселоной”, не соответствуют действительности. Независимо от того, кто станет президентом, переход в “Барсу” этим летом на данный момент не планируется, это нереально.
«Бавария» по-прежнему заинтересована в продлении его контракта до 2028 или 2029 года. Первоначальные переговоры уже начались, и сам Кейн открыт к подписанию нового соглашения", — написал Плеттенберг.
Кейн об интересе «Барсы»: «Воспринимаю как комплимент, но я ничего не слышал. Я счастлив в “Баварии”.