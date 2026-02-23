«Локо» бороться за чемпионство удобнее, чем «Зениту» и «Краснодару». Нет такого давления и серьезных ожиданий". Рыбус об РПЛ

«Локомотиву» бороться за победу в РПЛ удобнее, чем «Зениту» и «Краснодару». От первого места его отделяют всего три очка. Чтобы их заработать, надо одержать одну победу. Нет такого же давления, как на «Зенит» и «Краснодар». Мусаев хочет защитить чемпионское звание, а Семак хочет вернуть его.
Обе команды будут очень напряжены. А от «Локомотива» нет таких серьезных ожиданий. Он будет догонять конкурентов в оставшихся матчах. Догонять всегда психологически проще, чем удерживать первое место", — сказал Рыбус.