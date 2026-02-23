Радченко о «Краснодаре»: «Не нужно много трансферов для повторения прошлогоднего успеха. Нет смысла корректировать и так сильный состав»

«Краснодару» и не нужно совершать много трансферов для повторения прошлогоднего успеха. Клуб — действующий чемпион РПЛ. Нет смысла корректировать и так сильный состав. Команда не привыкла брать футболистов, чтобы они сидели на скамейке запасных.