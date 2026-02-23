Вашингтон
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Лорьян
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Боруссия М
1
П1
X
П2

Радченко о «Краснодаре»: «Не нужно много трансферов для повторения прошлогоднего успеха. Нет смысла корректировать и так сильный состав»

Дмитрий Радченко высказался о зимней трансферной кампании «Краснодара».

Источник: Спортс"

В преддверии весенней части сезона «быки» подписали лишь форварда «Пари НН» Хуана Боселли.

«Краснодару» и не нужно совершать много трансферов для повторения прошлогоднего успеха. Клуб — действующий чемпион РПЛ. Нет смысла корректировать и так сильный состав. Команда не привыкла брать футболистов, чтобы они сидели на скамейке запасных.

Если и брать кого-то, то только игрока хорошего европейского уровня. А таких на рынке «Краснодар» не видит. Боселли — отличное приобретение. Команда взяла опытного нападающего из клуба РПЛ для ротации Кордобы«, — сказал бывший нападающий “Зенита” и “Спартака”.