Радченко о «Краснодаре»: «Не нужно много трансферов для повторения прошлогоднего успеха. Нет смысла корректировать и так сильный состав»

В преддверии весенней части сезона «быки» подписали лишь форварда «Пари НН» Хуана Боселли.
«Краснодару» и не нужно совершать много трансферов для повторения прошлогоднего успеха. Клуб — действующий чемпион РПЛ. Нет смысла корректировать и так сильный состав. Команда не привыкла брать футболистов, чтобы они сидели на скамейке запасных.
Если и брать кого-то, то только игрока хорошего европейского уровня. А таких на рынке «Краснодар» не видит. Боселли — отличное приобретение. Команда взяла опытного нападающего из клуба РПЛ для ротации Кордобы«, — сказал бывший нападающий “Зенита” и “Спартака”.