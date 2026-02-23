Вашингтон
Футбол. Италия
20:30
Фиорентина
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.08
П2
5.34
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Лорьян
3
П1
X
П2

«Батракову необязательно быть капитаном “Локо”. Он и так показывает это на поле». Владислав Игнатьев о хавбеке

Бывший футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев считает, что полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову необязательно быть капитаном команды после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Источник: Спортс"

В 17 матчах сезона РПЛ на счету Батракова 11 голов и 6 ассистов.

— Батраков не готов быть капитаном «Локомотива»?

— Думаю, ему это необязательно — быть капитаном или быть лидером. Он и так показывает это на поле, — сказал Игнатьев.