Гари Невилл: «Я не против назначения Кэррика, но “МЮ” должен выбирать из лучших доступных тренеров. Сульшер приходил в статусе бывшего игрока клуба — это не сработало»

Я не против назначения Кэррика, я его очень люблю. Но я думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен выбирать из лучших доступных тренеров. Два последних выбора «МЮ» — молодые и неопытные тренеры. Сульшер приходил в статусе бывшего игрока клуба — это не сработало. Так что правильный выбор — минимизация рисков«, — заявил Невилл перед матчем “МЮ” с “Эвертоном”.