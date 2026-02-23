Вашингтон
Гари Невилл: «Я не против назначения Кэррика, но “МЮ” должен выбирать из лучших доступных тренеров. Сульшер приходил в статусе бывшего игрока клуба — это не сработало»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что клуб должен искать топ-тренера, а не назначать Майкла Кэррика на постоянной основе.

«Манчестер Юнайтед должен быстрее искать нового тренера, поскольку результаты матчей непредсказуемы. Но мелочи вроде продления контракта Томаса Тухеля со сборной Англии сужают круг вариантов для “Манчестер Юнайтед”, и это точно не вредит шансам Кэррика получить эту работу. Если он выведет “Юнайтед” в ЛЧ, будет ажиотаж насчет его назначения.

Я не против назначения Кэррика, я его очень люблю. Но я думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен выбирать из лучших доступных тренеров. Два последних выбора «МЮ» — молодые и неопытные тренеры. Сульшер приходил в статусе бывшего игрока клуба — это не сработало. Так что правильный выбор — минимизация рисков«, — заявил Невилл перед матчем “МЮ” с “Эвертоном”.

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23:00 по московскому времени.