Гари Невилл: «Я не против назначения Кэррика, но “МЮ” должен выбирать из лучших доступных тренеров. Сульшер приходил в статусе бывшего игрока клуба — это не сработало»

«Манчестер Юнайтед должен быстрее искать нового тренера, поскольку результаты матчей непредсказуемы. Но мелочи вроде продления контракта Томаса Тухеля со сборной Англии сужают круг вариантов для “Манчестер Юнайтед”, и это точно не вредит шансам Кэррика получить эту работу. Если он выведет “Юнайтед” в ЛЧ, будет ажиотаж насчет его назначения.
Я не против назначения Кэррика, я его очень люблю. Но я думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен выбирать из лучших доступных тренеров. Два последних выбора «МЮ» — молодые и неопытные тренеры. Сульшер приходил в статусе бывшего игрока клуба — это не сработало. Так что правильный выбор — минимизация рисков«, — заявил Невилл перед матчем “МЮ” с “Эвертоном”.
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23:00 по московскому времени.