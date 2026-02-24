Тактаров о беспорядках в Мексике: «И как на ЧМ приедут болельщики? Аргентинцы и колумбийцы знают как себя вести, а если милые швейцарские девушки, не видевшие ничего, кроме зеленых лугов?»

И как в этой стране проводить чемпионат мира по футболу? Уверен, в Мексике его не будет. Ничего, чуть больше матчей возьмут на себя США и Канада, так для логистики даже лучше будет, а то расстояния огромные. Да, в свое время в Мексике проходил и чемпионат мира, и Олимпийские игры, но тогда это была не богатая страна, что была транзитной для Колумбии, например. А теперь они и сами решили зарабатывать — и вот, что из этого вышло.