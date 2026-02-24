Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
4.80
X
2.60
П2
2.45
Футбол. Испания
2-й тайм
Алавес
1
:
Жирона
1
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.25
П2
3.85
Футбол. Италия
2-й тайм
Болонья
0
:
Удинезе
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
1.92
П2
6.60
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Атлетико
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.52
П2
7.20
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
18.00
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Пиза
0
П1
X
П2

Тактаров о беспорядках в Мексике: «И как на ЧМ приедут болельщики? Аргентинцы и колумбийцы знают как себя вести, а если милые швейцарские девушки, не видевшие ничего, кроме зеленых лугов?»

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров считает, что Мексику лишат права проведения чемпионата мира по футболу на фоне беспорядков в стране.

Источник: Спортс"

В воскресенье в результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки, боевики картеля вступили в боевые столкновения с вооруженными силами страны.

"Федор Конюхов тоже рассказывал, что по прибытию в Мексику у него слезы появились, прочувствовал боль и кровь этой страны. И вот мы видим результат. Ведь страдает-то кто? Простой народ, свои же. Убили главаря, и картель мстит простым людям.

И как туда приедут футбольные болельщики? Одно дело — Латинская Америка, аргентинцы или колумбийцы, которые знают, как там себя вести. А если милые швейцарские девушки, не видевшие ничего, кроме зеленых лугов?

И как в этой стране проводить чемпионат мира по футболу? Уверен, в Мексике его не будет. Ничего, чуть больше матчей возьмут на себя США и Канада, так для логистики даже лучше будет, а то расстояния огромные. Да, в свое время в Мексике проходил и чемпионат мира, и Олимпийские игры, но тогда это была не богатая страна, что была транзитной для Колумбии, например. А теперь они и сами решили зарабатывать — и вот, что из этого вышло.

Конечно, все люди в мире теоретически одинаковые. И все страны тоже. Но все равно по факту есть определенный психотип у нации. И он дает о себе знать в критические моменты", — сказал Тактаров.

ЧМ-2026 должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 18 июля.