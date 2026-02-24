Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса — честь для “Газпрома” и “Зенита”. Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»

«Не удивлен, что Зырянов стал новым боссом “Зенита”. Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба. Я очень рад его повышению.
Думаю, что для «Газпрома» и «Зенита» это честь иметь такого председателя правления, как Константин. У него есть опыт выступлений за сборную, с «Зенитом» он выиграл все. Не удивлен этому, потому что Зырянов — фантастическая личность с лидерскими качествами", — сказал Мейра.
После завершения игровой карьеры Зырянов работал в качестве тренера в системе «Зенита» и в «Черноморце». В марте 2024 года он стал советником председателя правления сине-бело-голубых. В конце августа Зырянов был назначен на пост председателя правления клуба.