Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса — честь для “Газпрома” и “Зенита”. Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»

Думаю, что для «Газпрома» и «Зенита» это честь иметь такого председателя правления, как Константин. У него есть опыт выступлений за сборную, с «Зенитом» он выиграл все. Не удивлен этому, потому что Зырянов — фантастическая личность с лидерскими качествами", — сказал Мейра.