Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»

Британское футбольное подразделение полиции (UKFPU) сообщило, что за последние три дня получило четыре отдельных сообщения об оскорблениях в адрес игроков высшего дивизиона.
Жертвами расистских сообщений после матчей в выходные стали Уэсли Фофана («Челси»), Аннибаль Межбри («Бернли»), Толу Арокодаре («Вулверхэмптон») и Ромейн Мандл («Сандерленд»).
"Расистским оскорблениям нет места ни в интернете, ни в реальной жизни. Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды. UKFPU осуждает это отвратительное поведение.
Мы обеспечим, чтобы с помощью нашей преданной команды сотрудников было сделано все возможное для выявления виновных и привлечения их к ответственности", — заявил глава UKFPU, главный констебль Марк Робертс.
Расизм в АПЛ — после матча «Челси» и «Бернли». Жертвы в обеих командах.
«Вулвс» назвали «отвратительными» расистские высказывания в адрес Арокодаре в соцсетях. Форвард не забил пенальти в игре с «Пэлас».
Мандла оскорбляли на почве расизма после матча с «Фулхэмом», вингер «Сандерленда» удалил страницу в инстаграме. Оскорблениям за выходные подверглись 4 игрока АПЛ.