Бубнов о Семаке: «Попал в “Зенит” и “Уфу” благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»

«Семаку, например, просто повезло в большей степени, потому что у него протекция была. В тот же “Зенит” он попал благодаря протекции Геннадия Сергеевича Орлова, который имел влияние на руководство “Зенита”. Если бы не Орлов, то он бы в “Зенит” не попал.
Больше того, Семак и в «Уфу» бы не попал, если бы не Орлов. Потому что Орлов позвонил руководству «Уфы» и предложил, чтобы пригласили Семака, потому что он Семака хорошо знал.
Вот и все. Такая технология назначения тренеров. Она, конечно, неправильная, тем не менее она существует во всем мире. Протекция, стечение обстоятельств и удача имеют очень большое значение«, — сказал экс-игрок “Спартака” в эфире своего YouTube-канала.