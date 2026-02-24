Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Атлетико
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.54
П2
7.20
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
18.00
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Пиза
0
П1
X
П2

Бубнов о Семаке: «Попал в “Зенит” и “Уфу” благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»

Александр Бубнов заявил, что Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году благодаря протекции комментатора Геннадия Орлова.

Источник: Спортс"

«Семаку, например, просто повезло в большей степени, потому что у него протекция была. В тот же “Зенит” он попал благодаря протекции Геннадия Сергеевича Орлова, который имел влияние на руководство “Зенита”. Если бы не Орлов, то он бы в “Зенит” не попал.

Больше того, Семак и в «Уфу» бы не попал, если бы не Орлов. Потому что Орлов позвонил руководству «Уфы» и предложил, чтобы пригласили Семака, потому что он Семака хорошо знал.

Вот и все. Такая технология назначения тренеров. Она, конечно, неправильная, тем не менее она существует во всем мире. Протекция, стечение обстоятельств и удача имеют очень большое значение«, — сказал экс-игрок “Спартака” в эфире своего YouTube-канала.