Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Атлетико
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.40
П2
7.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.50
П2
16.00
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Пиза
0
П1
X
П2

Шешко о голе «Эвертону»: «Игроки “МЮ” знают, чего ждать, когда я выйду на поле. Неважно, 5 минут это или 90»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко высказался после матча АПЛ с «Эвертоном» (1:0), в котором он забил гол после выхода на замену.

— Нам правда было важно выиграть этот матч. Было очень сложно. Мы бились, они бились. Это была поистине битва 50 на 50, но мы боролись до конца и победили.

— Вы чувствовали, что сможете повлиять на игру, выйдя на замену?

— Я верю в себя, другие игроки — тоже. Они знают, чего ждать, когда я выйду на поле. Конечно, от меня зависит, смогу ли я дать результат.

Для меня важно стараться помогать команде. Именно поэтому я здесь. Неважно, 5 минут это или 90. Важно показать: если есть такая возможность, я могу себя проявить, и я очень этому рад, — сказал Шешко.