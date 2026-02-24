Ричмонд
Хавбек «Спартака» Мартинс: «С Карседо больше работаем над деталями. Хотим быть чемпионами, для этого нужно быть сильными во всех компонентах»

Хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс поделился впечатлениями от работы с новым тренером красно-белых Хуаном Карседо.

Источник: Спортс"

"Все тренеры отличаются, у каждого есть свои особенности. С Карседо сейчас больше работаем над деталями, чтобы больше понять его видение, чтобы пропитаться им. В целом процесс проходит достаточно хорошо, тренировки интенсивные, и нам все нравится.

Работа над стандартами — часть процесса, поэтому мы много уделяем им внимания. Целимся высоко, хотим быть чемпионами, и для этого необходимо быть сильными во всех компонентах, включая стандартные положения и в атаке, и в обороне.

У Карседо достаточно активная манера работы, он всегда вовлечен, все показывает, подсказывает, находится внутри процесса. Он очень активен, старается нам и словесно помочь, и где-то поддержать, и с человеческой точки зрения помогает нам, обращает внимание на атмосферу в команде, на все такие вещи«, — сказал Мартинс в эфире “Спартак” Шоу».