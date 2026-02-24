Хавбек «Спартака» Мартинс: «С Карседо больше работаем над деталями. Хотим быть чемпионами, для этого нужно быть сильными во всех компонентах»

У Карседо достаточно активная манера работы, он всегда вовлечен, все показывает, подсказывает, находится внутри процесса. Он очень активен, старается нам и словесно помочь, и где-то поддержать, и с человеческой точки зрения помогает нам, обращает внимание на атмосферу в команде, на все такие вещи«, — сказал Мартинс в эфире “Спартак” Шоу».