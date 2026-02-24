Ричмонд
Генич о словах Глушенкова про бразильцев: «Интересно, пресс-служба “Зенита” сверяла его интервью? Или они видят в этом норму?»

Константин Генич отреагировал на высказывание хавбека «Зенита» Максима Глушенкова про бразильских игроков сине-бело-голубых Джона Джона и Джона Дурана.

Источник: Спортс"

«Макс остается Максом. Он очень красиво сказал: “Мне не надо ничего доказывать, все и так знают, что я за продукт”. Действительно, какие-то вещи, может, и не стоило говорить, особенно что касается взаимоотношений с партнерами.

Вот такие вещи, знаешь, и интервью такое получилось… Мне даже интересно, пресс-служба «Зенита» его сверяла или нет? Если сверяла и они это оставили, значит, они видят в этом норму«, — сказал комментатор в эфире YouTube-канала “Коммент. Шоу”.

