Лапорта о Месси: «Барса» пыталась вернуть его в 2023-м, но он решил перейти в «Интер Майами». Лео — настолько знаковая фигура, что заслуживает статус рядом с Кубалой и Кройффом&quo

Было время, когда наши отношения были напряженными. Я убежден, что он хотел продлить контракт, но его окружение не препятствовало его переходу в «ПСЖ», где ему сделали очень привлекательное предложение. Я уверен, что он хотел остаться, и мы приложили усилия, но финансовое положение «Барсы» не позволяло. В жизни всегда можно сделать больше, но экономическая ситуация была пределом", — сказал Лапорта в эфире 2Cat.