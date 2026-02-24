Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Атлетико
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.39
П2
6.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.00
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.75
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.00
П2
4.20
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2

Лапорта о Месси: «Барса» пыталась вернуть его в 2023-м, но он решил перейти в «Интер Майами». Лео — настолько знаковая фигура, что заслуживает статус рядом с Кубалой и Кройффом&quo

Жоан Лапорта, вновь баллотирующийся на пост президента «Барселоны», заявил, что клуб пытался вернуть Лионеля Месси в 2023 году.

"Мне бы хотелось отдать ему дань уважения и установить статую, которой он заслуживает.

В 2023 году мы уже пытались вернуть его, но Месси решил перейти в «Интер Майами», он очень уважаемый игрок, и мы не высказывали никакой критики. Мы многое сделали для Месси, а Месси многое сделал для «Барсы», и он заслуживает прощального матча. И он был настолько знаковой фигурой, что заслуживает статуи рядом с Кубалой и Кройффом.

Было время, когда наши отношения были напряженными. Я убежден, что он хотел продлить контракт, но его окружение не препятствовало его переходу в «ПСЖ», где ему сделали очень привлекательное предложение. Я уверен, что он хотел остаться, и мы приложили усилия, но финансовое положение «Барсы» не позволяло. В жизни всегда можно сделать больше, но экономическая ситуация была пределом", — сказал Лапорта в эфире 2Cat.

Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Самое печальное событие моего президентства. Мы не хотели подписывать сделку с CVC ради его нового контракта — клуб стоит выше игроков».