Лапорта о Месси: «Барса» пыталась вернуть его в 2023-м, но он решил перейти в «Интер Майами». Лео — настолько знаковая фигура, что заслуживает статус рядом с Кубалой и Кройффом&quo

"Мне бы хотелось отдать ему дань уважения и установить статую, которой он заслуживает.
В 2023 году мы уже пытались вернуть его, но Месси решил перейти в «Интер Майами», он очень уважаемый игрок, и мы не высказывали никакой критики. Мы многое сделали для Месси, а Месси многое сделал для «Барсы», и он заслуживает прощального матча. И он был настолько знаковой фигурой, что заслуживает статуи рядом с Кубалой и Кройффом.
Было время, когда наши отношения были напряженными. Я убежден, что он хотел продлить контракт, но его окружение не препятствовало его переходу в «ПСЖ», где ему сделали очень привлекательное предложение. Я уверен, что он хотел остаться, и мы приложили усилия, но финансовое положение «Барсы» не позволяло. В жизни всегда можно сделать больше, но экономическая ситуация была пределом", — сказал Лапорта в эфире 2Cat.
Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Самое печальное событие моего президентства. Мы не хотели подписывать сделку с CVC ради его нового контракта — клуб стоит выше игроков».