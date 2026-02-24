Кузнецов о молодых футболистах в РПЛ: «Звездочки появляются постепенно. При серьезном подходе к своей работе они заиграют»

«Сейчас появляется очень много сильных футболистов: Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев в “Локомотиве”, в ЦСКА — Кирилл Глебов и Матвей Кисляк. Надеюсь, Данила Козлов тоже выстрелит. В “Динамо” — Константин Тюкавин, ну он уже матерый такой.
Звездочки появляются постепенно. Молодых пацанов, которые играли в молодежке, сейчас уже начинают подпускать к основе. Мы их увидим и, надеюсь, при серьезном подходе к своей работе они заиграют", — сказал бывший футболист ЦСКА.
В январе Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал Батракова лучшим атакующим, а Кисляка — лучшим центральным полузащитником среди молодых футболистов, играющих не в топ-5 лигах Европы.