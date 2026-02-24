Энрике об ответном матче с «Монако»: «Нет результата, который надо удержать — есть игра, которую надо выиграть. “ПСЖ” показал, что может преодолевать трудности»

Второй стыковой матч за выход в ⅛ финала пройдет на «Парк де Пренс» в среду. В первой игре «ПСЖ» победил со счетом 3:2.
«Это другой турнир, и после матча одна из команд вылетит. “Монако” начнет матч с отставанием в один мяч. Мы должны понимать, что будут сложные моменты. Наши болельщики знают это. Мы должны знать, как пользоваться этими моментами. Лучший способ справиться с этим — действовать как обычно. Нет никакого результата, который нужно удержать, есть матч, который нужно выиграть.
Учитывая действия в первые 20 минут [первого матча], когда вы проигрываете 0:2 на выезде, обычно все заканчивается катастрофически. Но мы показали, что способны преодолевать трудности. Самое главное — знать, как управлять игрой. Лучший вариант на завтра — сыграть так, будто это первый матч. Мы хотим выиграть и заслуживаем победы", — сказал Энрике.